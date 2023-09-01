TARSİM ve Agrar Sigorta Fondu arasında iş birliği görüşmeleri yapıldı

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Agrar Sigorta Fondu Genel Müdürü Fuad Sadigov'u ziyaret etti. İki kurum arasında gelecekte yapılacak iş birliği konuları görüşüldü.

Azerbaycan'dan Agrar Sigorta Fondu (Fon) Genel Müdürü Fuad Sadigov, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'yü ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Genel Müdür Engürülü, "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı"nda TARSİM'in geleceğe yönelik yeni uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgi verdi.

Engürülü, kuruluşunda ve gelişiminde destek verilen Agrar Sigorta Fondu'nun (Fon) Genel Müdürü Fuad Sadigov ile gelecekte yapılabilecek iş birliği konuları ile ilgili fikir alışverişinde de bulundu.

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