TARSİM, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresine Katıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin (AIAG) İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği, "Tarım Sigortası: Çiftçilerin Risk Yönetiminin Temel Aracı" konulu kongresine katıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, 37 farklı ülkeden, 350'ye yakın misafirin yer aldığı kongreye, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Barış Taşkesen ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Dış İlişkiler ve Reasürans Müdürlüğü'nden Kıdemli Uzman Bahar Demir katıldı.

Tarım ve tarım sigortalarındaki güncel başlıkların değerlendirildiği, iklim değişikliği ve yeni teknolojiler gibi konulara ilişkin sunumların gerçekleştirildiği kongrede, sektörün önde gelen temsilcileri ile bir araya gelindi.

SEDDK ve Türk Reasürans AŞ'den yetkililer ile birlikte, Swiss Re, Munich Re, Mapfre Re, Scor, Allianz Re ve Devk Re gibi reasürans şirketleri ile toplantılar gerçekleştirilerek, TARSİM sistemi hakkında bilgiler verildi, 2024 yılında tarım sigortalarında uygulamaya alınması planlanan yenilikler aktarıldı.

Kongre, dünyanın dört bir yanından tarım sigortaları alanındaki temsilcileri bir araya getirmesi ve bilgi paylaşımı yapılmasına olanak sağlaması açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendiriliyor.