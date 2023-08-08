TARSİM, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'ni ziyaret etti

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette, devlet destekli arıcılık sigortasına ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve sigortanın yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği konuları görüşüldü.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin'i ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" vizyonundan hareketle devlet destekli arıcılık sigortasına ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve sigortanın yaygınlaştırılması amacıyla yapılabilecek iş birliği konuları görüşüldü.

Engürülü, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında paydaş kurumların önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, tarım sigortasının yetiştiricilerin karşılaştıkları doğal afetlere, çeşitli risklere ve hastalıklara karşı faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine olumlu etkisi olduğuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.