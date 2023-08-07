TARSİM, TÜDKİYEB Genel Başkanı ile görüştü

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette, Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'na ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve sigortanın yaygınlaştırılması amacıyla yapılabilecek iş birliği konuları görüşüldü.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'i ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" vizyonundan hareketle Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'na ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve sigortanın yaygınlaştırılması amacıyla yapılabilecek iş birliği konuları görüşüldü.

Genel Müdür Engürülü, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında paydaş kurumların önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, tarım sigortasının yetiştiricilerin karşılaştıkları doğal afetlere, çeşitli risklere ve hastalıklara karşı faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine olumlu etkisi olduğuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.