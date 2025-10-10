TARSİM Heyeti, Yeni Başkanlara Ziyaret Gerçekleştirdi

TARSİM heyeti, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) yeni genel başkanlarına "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyetin Ankara ziyaretinde, birliklerin yeni genel başkanlarına başarı temennisinde bulunuldu.

Engürülü, bu ziyaretlerde, TDSYMB Genel Başkanı İlhan Köten'e ve TÜDKİYEB Genel Başkanı Turan Saldırıcıer'e Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında paydaş kurumların önemli bir rol üstlendiğini aktardı.

Engürülü, Türkiye'de önemli bir faaliyet alanı konumundaki hayvancılığın sürdürülebilirliği için yetiştiricilerin karşılaşabilecekleri doğal afetlere, çeşitli risklere ve hastalıklara karşı önemli bir güvence sunan tarım sigortasının öneminden de taraflara bahsetti.