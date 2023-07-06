TARSİM Heyeti Tekirdağ'da Paydaş Kurumlara Ziyaretlerde Bulundu

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yaygınlaştırılması ve paydaş kurumlarla iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde tarım sigortalarına ilişkin memnuniyet düzeyi ve beklentilerin tespiti konuşuldu.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti Tekirdağ'daki paydaş kurumlara ziyaretlerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yurt genelinde yaygınlaştırılması, üretici ve yetiştiricilerin talep ve beklentilerinin tespit edilmesi ve paydaş kurumlarla olan iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, Tekirdağ'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, program çerçevesinde ilk ziyaretini TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürlüğü'ne gerçekleştirerek, bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Tokgöz, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürü Erol Apaydın, Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ve Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Derneği Başkanı Mehmet Aykut ile temaslarda bulunuldu.

Ziyaretlerde, devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin memnuniyet düzeyinin artırılması, bu alandaki beklentilerin tespit edilebilmesi ve bölge müdürlüğüne bağlı iller özelinde sigortanın yaygınlaştırılarak penetrasyon oranının yükseltilmesi yönünde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşüldü.

Heyet son olarak, Tekirdağ Süleymanpaşa'ya bağlı Karaevli Köyü'nde yangından dolayı hasar gören buğday tarlasında incelemeler gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.