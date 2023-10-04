TARSİM Heyeti Paşa Sigorta'yı Ziyaret Etti

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Azerbaycan programının ikinci gününde ülkenin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Paşa Sigorta'yı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında TARSİM yetkilileri, ülkenin sigorta sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Azerbaycan programının ikinci gününde ülkenin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Paşa Sigorta'yı ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret, heyetin Azerbaycan programı kapsamında dün Bakü'de gerçekleşti.

Ziyaret kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Ebru Gençosmanoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu (SEDDK) Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Barış Taşkesen ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, yetkililerden ülkenin sigorta sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız, ilerleyen zamanlarda, üreticilerin ürünlerini güvence altına alabilmesi için sigorta şirketlerine çok önemli görevler düştüğünü belirtti.

TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gençosmanoğlu da sigorta sektöründeki tecrübelerini ve bilgi birikimini paylaşarak, Paşa Sigorta'nın Azerbaycan sigorta sektöründeki gelişimi ve başarısı hakkında bilgi aldı.