TARSİM Heyeti Manisa'da Üretici Ziyaretlerine Devam Ediyor

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri, Manisa'da üretici ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretlerde hasar gören araziler incelenerek, üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletiliyor. Ayrıca, paydaş kurumlarla bilgi alışverişi yapılıyor.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti Manisa'daki üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yurt genelinde yaygınlaştırılması, üretici ve yetiştiricilerin talep ve beklentilerinin tespit edilmesi ve paydaş kurumlarla olan iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla TARSİM yetkilileri tarafından ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, Manisa'daki ziyaretlerine devam ediyor

Heyet, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Manisa Salihli'ye bağlı Kapancı Köyü'nde dolu nedeniyle hasar gören arazilerde incelemelerde bulundu ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Program kapsamında ayrıca, Ziraat Bankası Manisa Bölge Yöneticisi Nihat Tufan, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile görüşmeler gerçekleştirilerek, bilgi alışverişinde bulunuldu.