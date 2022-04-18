TARSİM heyeti fındıkta don hasarını inceledi - Haberler

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TARSİM heyeti fındıkta don hasarını inceledi

AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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TARSİM heyeti fındıkta don hasarını inceledi

TARSİM heyeti, Ordu, Trabzon ve Giresun'daki fındık hasar tespit çalışmalarına katıldı.

GİRESUN (AA) - TARSİM heyeti, Ordu, Trabzon ve Giresun'daki fındık hasar tespit çalışmalarına katıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, heyet, Ordu, Trabzon ve Giresun'da 19 Mart'ta fındık ürününde meydana gelen don hasarlarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Program kapsamında, Ordu ve Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlükleri de ziyaret edilerek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ordu, Giresun ve Trabzon'da meydana gelen don hadisesi sonrası fındık ürününde, Ordu ilinden 24 bin adet, Giresun ilinden 30 bin adet ve Trabzon ilinden 150 adet olmak üzere toplamda 54 bin adet hasar ihbarı alındı.

Sigortalı üreticilerden alınan hasar ihbarlarını takiben 300'e yakın eksper görevlendirildi. Eksperler, bölge müdürlüğü nezaretinde sahada tespit çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, 27 bine yakın bahçenin hasar tespitleri tamamlandı.

Hasar dosyalarının tamamlanmasını takiben sigortalı fındık üreticilerine hasar ödemeleri gerçekleştirilecek.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Giresun, Trabzon, Fındık, Ordu, Ekonomi, Haberler

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