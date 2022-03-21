TARSİM Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) ile birlikte düzenlenen " Türkiye'de Tarım" konulu fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

TARSİM açıklamasına göre, " Türkiye'de Tarım" konulu fotoğraf yarışması için başvurular, 15 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Fotoğraf yarışması ile tarım faaliyetlerinin öneminin vurgulanması, bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilmesi, ülke genelindeki çiftçiler nezdinde tarım sigortaları ile ilgili farkındalığın artırılması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

TARSİM'in aynı zamanda fotoğraf sanatına verdiği değerin bir göstergesi olan yarışma, Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TARSİM üst düzey yöneticileri, Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye'de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık olacak. Yarışma için birincilik ödülü 7 bin 500 TL, ikincilik ödülü 6 bin 500 TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL ve 3 adet mansiyon ödülü ise 1.500'er TL olarak belirlendi.