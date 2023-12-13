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TARSİM, Erzurum'da tarım sigortaları sistemi için ziyaretler gerçekleştirdi

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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yöneticileri, Erzurum'da tarım sigortaları sisteminin yaygınlaştırılması ve beklentilerin tespiti için ziyaretlerde bulundu.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 12 Aralık tarihinde Erzurum'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yurt genelinde yaygınlaştırılması, üretici ve yetiştiricilerin talep ve beklentilerinin tespit edilmesi ve paydaş kurumlarla olan iş birliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

TARSİM heyeti, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ve Türkiye Sigorta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Ender Kılbaş ile temaslarda bulundu.

Ziyaretlerde, Devlet Destekli Tarım Sigortasına ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iller özelinde sigortanın yaygınlaştırılarak, penetrasyon oranının artırılması yönünde yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüşmeler gerçekleştirildi.

Programın devamında ise heyet, TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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