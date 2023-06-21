TARSİM, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Toplantısı düzenledi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üye sigorta şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Toplantısı düzenledi. Toplantıda TARSİM'in geleceğe yönelik hedefleri, uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve penetrasyon oranının artırılmasına yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), sisteme üye sigorta şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi Toplantılarının ilkini TARSİM Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi.

TARSİM açıklamasına göre, toplantıda, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ile beraberindeki TARSİM heyeti, TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin genel müdür yardımcıları ve tarım servisi yöneticileri ile bir araya geldi.

Toplantı çerçevesinde Engürülü, TARSİM'in geleceğe yönelik hedefleri, uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgiler verdi.

Karşılıklı görüşlerin aktarıldığı toplantıda genel değerlendirmelere ek olarak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve penetrasyon oranının artırılmasına yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

Üye sigorta şirketlerinin genel müdür yardımcıları ile tarım servisi yöneticileri, gerçekleştirilen toplantıdan ve iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Bekir Engürülü'ye teşekkürlerini iletti.