TARSİM'den Sigorta Haftası Kutlaması

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Engürülü, 5 Ekim'e kadar gerçekleşecek "Sigorta Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Engürülü, yayımladığı mesajda, bu yıl 14. kez gerçekleştirilen Sigorta Haftası'nın sektör paydaşlarını bir araya getirdiğini ve bilgi alışverişine katkı sunduğunu belirtti.

Hafta kapsamında sigorta bilincinin yaygınlaşması, risklere karşı farkındalık sağlanması ve sigorta çözümlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla çeşitli etkinliklere yer verildiğini anımsatan Engürülü, şunları kaydetti:

"Sigorta sektörünün paydaşlarını bir araya getiren, bu vesileyle bilgi alışverişine, küresel trendlerin gündeme taşınmasına ve yepyeni işbirliklerine vesile olan Sigorta Haftası'nı gönülden kutluyor, düzenlenmesinde emeği geçen ve katkısı olan tüm taraflara teşekkür ediyorum. Sigorta, her an ve her yerde karşılaşabileceğimiz riskler ile doğal afetler karşısında günümüzde artık bir tercihten ziyade zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde tarımın güvencesi TARSİM olarak bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de, üreticilerimizin emeklerini korumak, sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak ve sigortayı yaygınlaştırmak için var gücümüzle ve büyük bir azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü Gelecek Tarımsız, Tarım Sigortasız Olmaz!"