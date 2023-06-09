TARSİM'den Samsun ve Amasya'ya geçmiş olsun ziyareti

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, Samsun ve Amasya'yı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, Samsun ve Amasya'yı ziyaret etti.

TARSİM'in açıklamasına göre, TARSİM heyeti, Samsun, Amasya ve çevre illerde etkili olan kuvvetli yağış sonucunda meydana gelen sel-su baskını ve dolu yağışı sebebiyle oluşan hasarlara ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgede ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet program kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Yasin Cebeci, Ladik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turgut Güler ve Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, meydana gelen hasarlar, sahada sürdürülen çalışmalar ve Devlet Destekli Tarım Sigortalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında, Samsun'un Ladik ilçesinde ve Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kazanlı ve Harmanağalı köylerinde hasar gören sera ve açık alanlarda çalışmalarını sürdüren eksperlerle birlikte incelemeler gerçekleştirilerek, üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletildi.