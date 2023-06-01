TARSİM'den Konya'da Hayvan Hayat Sigortaları Eksper Eğitimi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Hayvan Hayat Sigortaları Eksper Eğitimi programının 6. durağı Konya oldu. Eğitim programında, devlet destekli hayvan hayat sigortalarında 2023 yılı itibarıyla uygulamaya alınan yenilikler, risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında veteriner hekim eksperlerin bilgilendirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Hayvan Hayat Sigortaları Eksper Eğitimi programının 6. durağı Konya oldu.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, eğitim programında, devlet destekli hayvan hayat sigortalarında 2023 yılı itibarıyla uygulamaya alınan yenilikler, risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında veteriner hekim eksperlerin bilgilendirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye genelinde 8 farklı noktada gerçekleştirilmesi planlanan eksper eğitimlerinin Konya programına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile eksperler katıldı.

Verilen bilgiye göre, Engürülü, eğitim programında, sahadaki operasyonel süreçlerle ilgili eksperlerin görüşlerini dinleyerek, yeni dönemde risk ve hasar operasyon sürecine yönelik yapılacak inovatif çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

TARSİM heyeti, program kapsamında Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin'i, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Müdürü Fatih Zekeriya Yerlikaya'yı, Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Meram Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hepokur'u ve Ziraat Bankası Konya Bölge Yöneticisi Naci Çınar'ı ziyaret ederek, devlet destekli tarım sigortaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.