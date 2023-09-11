TARSİM Berlin'de hasar tespit seminerine katıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Berlin'de düzenlenen hasar tespit seminerine ve Zürih'te gerçekleştirilen Hayvan Hayat Sigortaları Çalışma Grubu Toplantısı'na katıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM, son yıllarda uluslararası düzeyde arttırdığı temasları ve benzer uygulamalara rol model olup rehberlik etmesi ile başarılarını taçlandırıyor.

Heyet, Berlin'de Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği'nin (AIAG) ev sahipliğinde düzenlenen hasar tespit seminerine ve Zürih'te Uelzener Sigorta'nın ev sahipliğinde ve Swiss Re şirketinin katkılarıyla düzenlenen Hayvan Hayat Sigortaları Çalışma Grubu Toplantısı'na katıldı.

Berlin'de düzenlenen mısır ürününde fırtına ile kuraklık hasarlarının incelendiği seminere, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve TARSİM'den yetkililer katılım sağladı.

20 ülkeden 170 katılımcı ile gerçekleştirilen organizasyonda, Almanya'nın tarım sigortaları sistemi, çalışmaları ve mısır ürününde hasar tespit için kullanılan metodolojiler hakkında bilgiler alan TARSİM heyeti, seminer sonrasında hasar tespit çalışmalarına da katıldı.

Katılımcılar ile fikir alışverişinde bulunan heyet ayrıca, gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek "Fındık Ürününde Hasar Tespit Semineri" hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hayvan hayat sigortaları uygulamalarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, SEDDK ve TARSİM yetkililerinin yer aldığı bir başka TARSİM heyeti de Alman sigorta şirketi Uelzener Sigorta'nın organizasyon sahipliğinde ve Swiss Re şirketinin katkılarıyla İsviçre'de gerçekleştirilen Hayvan Hayat Sigortaları Çalışma Grubu Toplantısı'na katılım sağladı.

Almanya, Hollanda, İtalya, Avusturya, İsveç, İsviçre, İspanya ve İsrail'den katılımcıların hazır bulunduğu toplantıda, bu ülkelerdeki hayvan hayat sigortaları uygulamalarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

TARSİM heyeti, epidemik hastalıklardan kaynaklı hayvan kayıpları ve zararların işletmelerde oluşturduğu ekonomik kayıpların üretici nezdinde devlet tarafından tanzim şekli ve hayvan hayat sigortaları uygulamaları konulu sunum gerçekleştirdi.

2024 yılında uygulamaya alınması planlanan yeni teminat ve uygulamalar hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu. Program çerçevesinde, Agrovet Strickhof Veteriner Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen saha çalışmasında, büyükbaş hayvanlarda besleme, bakım, yem ve deneysel uygulamalar hakkında bilgi edinildi.