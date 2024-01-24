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TARSİM, 638 Milyar Liralık Tarımsal Varlığı Güvence Altına Aldı

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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), geçen yıl ülke genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 638 milyar liralık tarımsal varlığı güvence altına alırken, 19,7 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), geçen yıl ülke genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 638 milyar liralık tarımsal varlığı güvence altına alırken, 19,7 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı.

AA muhabirinin TARSİM'den aldığı bilgiye göre, kurum, üreticinin alın terini güvence altına almak ve Türkiye'de sürdürülebilir tarıma katkıda bulunmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TARSİM, 2023'te ülke genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 638 milyar liralık tarımsal varlığı güvence altına aldı, 3,1 milyon adet poliçe düzenledi, 33 milyon dekar alanı, 19,7 milyon büyük ve küçükbaş hayvanı sigortaladı.

Geçen yıl en fazla tarım sigortası sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Yozgat'ta yapıldı. En fazla sigortalanan ürünler ise buğday, arpa, ayçiçeği, fındık ve üzüm oldu.

Üretici ve yetiştiricilere geniş bir ürün yelpazesinde ve teminat kapsamında, 9 tarım sigortası branşında yüzde 67'ye varan devlet prim desteğiyle hizmet sunan TARSİM, çeşitli riskler nedeniyle bitkisel ürünleri, büyük ve küçükbaş hayvanları, seraları, kümes hayvanları, kovanları, su ürünleri zarar gören üretici ve yetiştiricilere, 312 bin adet hasar dosyası için toplam 8 milyar lira hasar ödemesi yaptı.

En çok hasar ihbarı fındık, buğday ve üzüm için geldi

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamında geçen yıl en çok fındık, buğday ve üzüm için hasar ihbarı alındı. En çok hasar ihbarının geldiği iller Manisa, Konya, Samsun ve Malatya oldu.

Üreticilerden en çok dolu, don, yaban domuzu, sel-su baskını ve fırtına nedeniyle hasar ihbarı alındı.

TARSİM, yürütülen hasar tespit işlemleri sonucunda üzüm üreticilerine 1 milyar 167 milyon lira, kayısı üreticilerine 1 milyar 77 milyon lira ve buğday üreticilerine 425 milyon lira hasar ödemesi yaptı.

TARSİM sistemi çerçevesinde, sistemin başlangıcı olan 2006'dan 2023 sonuna kadar 23,7 milyon adet poliçe üretildi ve tarımsal varlıkları zarar gören üretici ve yetiştiricilere toplam 21 milyar lira hasar ödemesi yapıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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