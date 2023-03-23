Tarlada 5, markette 10 lira

Barındırdığı vitaminler ve iyot mineralleri yönünden zengin olan ıspanağın Sakarya'da hasadı devam ediyor.

Barındırdığı vitaminler ve iyot mineralleri yönünden zengin olan ıspanağın Sakarya'da hasadı devam ediyor. Bu yıl ki verimi yüksek olan ıspanak sofraları süslüyor. Tarladan 5-6 liraya çıkan ıspanak marketlerde 10 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İçerisinde bulunan vitaminlerin yanı sıra magnezyum, fosfor ve iyot minerallerini de içeren ıspanağın Sakarya'da hasadına devam ediliyor. Rekoltesinin beklenen düzeyde olduğu sebze, tarladan 5-6 liraya çıkan ıspanak marketlerde ise 10 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Temmuz- Ağustos ayları arasında dikimi yapılan ıspanak, yaklaşık 4 ay süren emek sonrasında toplanıyor.

"Ispanak kış aylarının vazgeçilmezi"

Ispanağın kış aylarında vitamin deposu olduğunu aktaran Fikri Ocak, "Ispanak hasadı Eylül ayının sonlarına doğru başlıyor ve devam ediyor. Ispanak kış aylarının vazgeçilmezi, vitamin olarak demir yüksek miktarda bulunuyor. Ispanağın tarlada kilosunun en azından 15 lira olması gerekiyor. Şuan tarlada 5-6 lira arasında değişiyor. Markette ise bu fiyat en az 10 liradan başlıyor" dedi.

" Türkiye'nin her yerine ıspanak gidiyor"

Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi Muhtarı Saadettin Duman ise, "Sakarya bölgesinde en fazla bu mahallemizde ıspanak yetiştiriliyor. ve buradan Türkiye'nin her yerine sebze, ıspanak gidiyor. Ispanağın vitamini bilmeyen yok. Faydalı bir sebze, vatandaşlarımızın sürekli tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle kış aylarında" diye konuştu. - SAKARYA