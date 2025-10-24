Haberler

Tarımsal Üretime Hazine Destekli Finansman Esasları Yeniden Belirlendi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı kararlarıyla tarımsal üretime yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme finansmanı için yeni esaslar belirlendi. Finansmandan faydalanmak için belirli şartlar ve indirim oranları güncellendi.

Tarımsal üretime yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme finansmanı kullandırılmasına ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, "Ziraat Katılım Bankası AŞ Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı" ve "T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" kullandırılmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapıldı.

Bu finansmanın uygulama esaslarında yapılan düzenlemeye göre, faydalanıcıların 300 bin lira altı ve üstü temel hayvansal üretim ile 300 bin lira altı ve üstü temel bitkisel üretim konularında aynı anda finansman riski bulunamayacak.

Her bir üretim konusu için kararla belirtilen standart faiz ve kar payı indirim oranları uygulanacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan faydalanıcılar, standart indirim oranlarına ek olarak bu indirim oranlarından da yararlandırılacak. Faydalanıcılara uygulanacak indirim oranı yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürülecek.

Ayrıca vergi dairelerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcu ile sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması koşulu aranacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
