Tarımsal Üretim Planlaması Adana'da Anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı üretim sezonundan itibaren hayata geçirilmesi planlanan tarımsal üretim planlaması Adana'da tarım sektörünün paydaşlarına ilçe ilçe gezilerek anlatıldığı bildirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı üretim sezonundan itibaren hayata geçirilmesi planlanan tarımsal üretim planlaması Adana'da tarım sektörünün paydaşlarına ilçe ilçe gezilerek anlatıldığı bildirildi.

Kurumları tarafından Ceyhan Ziraat Odasında düzenlenen toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başta bitkisel üretim olmak üzere hayvansal üretim, su ürünleri üretimi konularında havza ve işletme bazında üretimi önümüzdeki ekim sezonundan itibaren planlayacağını ifade etti.

Bu çerçevede bakanlık tarafından Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlandığını kaydeden Tekin, "Tarımsal üretimin öngörülebilir ve sürdürülebilir olması amacıyla bakanlığımız bünyesinde Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu kurulacaktır. Kurulun alacağı kararlar il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından sahada uygulanmaya başlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne hali hazırda mülkiyet, kadastro sorunları gibi farklı sebeplerle kayıt yapılamayan arazilerde o arazileri kim işliyorsa onun adına bakanlığımız sistemine kayıt edilebilecek. Başlangıçta kurulu meyve bahçeleri ve sebze üretimi istisna olmak kaydıyla buğday, mısır gibi stratejik ürünlerde hangi ilçe, hangi il ne kadar üretecek bu önceden planlanarak bilinecek" dedi.

Tarımsal üretim planlamasının bir ayağının da sözleşmeli üretim olduğunu dile getiren Tekin, "Üreticimiz sözleşmeli üretime yönelir ve bu yaygınlaşırsa üretim yaptıktan sonra ürününü kime satacağını bilecek. Dolaysıyla ürünü değerlendirememe, ürünün elde kalması gibi konular ortadan kalkmış olacak. Burada bir önemli konu da yüzde 6 eğimin altında olan arazilere bahçe kurulamayacak. Bu da ovalarımızda tarla tarımına yönelik üretim yapılması için alınmış bir karar. Bizler üreticilerden, oda ve borsalardan aldığımız görüşleri bakanlığımıza sunacağız ve taslak yönetmelik önümüzdeki ay yayınlanarak tarımsal üretim planlamasına geçilmiş olacak" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan üreticiler de başta kadastro, arazi mülkiyeti, sulama olmak üzere tarımsal üretim planlamasının işleyişi, lisanlı depolarda yaşanılan sorunlar gibi farklı konulardaki sorun, görüş ve önerilerini dile getirdi.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Mehmet Öztürk de planlı tarımsal üretim yapılmasını yıllardır dile getirdiklerini ve istediklerini ifade ederek, bakanlığın çalışmasının sahada hayata geçirilmesine destek vereceklerini söyledi. - ADANA