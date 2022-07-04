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Tarımsal sulamaya destek için yoğun çalışma

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tarımsal sulamaya destek için yoğun çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama kooperatiflerinden gelen talepler doğrultusunda üreticilere destek olmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sulama kooperatiflerinden gelen talepler doğrultusunda üreticilere destek olmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım alanlarında sulama ihtiyacına cevap verecek projeler için üreticilere destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, sulama havzası içerisinde kalan sondajların yetersiz gelmesi sebebiyle kendi imkanlarıyla sondaj delgi çalışması yapan S.S. Selvili Sulama Kooperatifi'nden gelen PVC teçhiz borusu desteği talebi üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca harekete geçilerek, üreticilere 250 metrelik PVC teçhiz borusu desteğinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Akhisar ziyaretinde gündeme getirilen talep, kısa sürede yerine getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Tarımsal üretimde verimlilikte Sulama oldukça önemli. İklim değişiklikler, Kuraklık ve küresel ısınma sonucu su kaynaklarından etkili verimli azami ölçüde faydalanmak ve gıda arzında sıkıntı yaşanmasının önüne geçmek adına tarıma ve tarımsal sulamaya yapılacak yatırımlara desteğimiz artarak devam ediyor. Bu çerçevede sulama kooperatiflerine yapılan desteklerimizin daha önem kazandığı düşüncesiyle çalışmalarımız devam etmektedir. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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