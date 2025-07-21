Tarımsal Girdi Fiyatları Mayıs'ta Yükseldi

Tarımsal Girdi Fiyatları Mayıs'ta Yükseldi
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TÜİK verilerine göre, tarımsal girdi fiyatları Mayıs 2025'te yıllık %31,80, aylık ise %2,15 artış gösterdi. En yüksek artış veteriner harcamalarında yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının mayıs ayında yıllık yüzde 31,80, aylık yüzde 2,15 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,15, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,80 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,11 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,74 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,59 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,08 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 36,12 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 55,83 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,10 artış ile malzemeler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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