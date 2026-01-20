Haberler

TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları kasımda arttı

TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları kasımda arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyatlarının yıllık yüzde 34,24, aylık ise yüzde 1,84 arttığını açıkladı. Ayrıca, veteriner harcamaları ve enerji ürünlerinde en yüksek artış gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının kasımda yıllık yüzde 34,24, aylık yüzde 1,84 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,24 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,44 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,96 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,49 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,01 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 65,48 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,51 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor