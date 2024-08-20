Tarımsal Girdi Fiyatları Haziranda Yüzde 47,56 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının haziranda yılık yüzde 47,56, aylık yüzde 0,93 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,93, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,99 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,61, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,84 fiyat artışı gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,60, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 67,47 fiyat artışı gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 114,01 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,67 ile diğer mal ve hizmetler oldu.