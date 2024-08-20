Tarımsal Girdi Fiyatları Haziran Ayında Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) açıkladı. Tarımsal girdi fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,93, son bir yılda ise yüzde 47,56 arttı.

TÜİK verilerine göre yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 114,01 ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,67 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,84 artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,60 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 67,47 artış yaşandı.