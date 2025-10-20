Tarımsal Girdi Fiyatları Ağustosta Yüzde 34,09 Arttı
TÜİK, ağustos ayında tarımsal girdi fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 34,09 oranında arttığını açıkladı. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde aylık yüzde 1,55 artış görülürken, veteriner harcamaları en yüksek yıllık artış oranına sahip oldu.
TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,94 arttı. Ana gruplarda ise bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,55 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,18 azalış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,07 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 28,51 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 59,79 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,94 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.