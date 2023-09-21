Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Temmuz Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 34,32, aylık yüzde 6,56 artış gösterdi. Tarım-GFE'de bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 5,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 11,90 arttı. Yıllık olarak ise veteriner harcamaları ve diğer mal ve hizmetlerde yüksek artışlar görüldü.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyat endeksinin temmuzda yıllık yüzde 34,32, aylık yüzde 6,56 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında tarımsal girdi fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,56, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 69,23 arttı. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 11,90 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 76,25 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın az olduğu alt gruplar yüzde 2,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 13,20 ile enerji ve yağlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 95,89 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,23 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 1,65 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 2,28 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 23,76 ile enerji ve yağlar ve yüzde 18,80 ile veteriner harcamaları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,38 ile hayvan yemi oldu.