Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Haziranda Arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,46, yıllık bazda yüzde 27,7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,7 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,36 yükseldi. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,85 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,06, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,65 artış gerçekleşti. Yıllık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 78,75 ile malzemeler, yüzde 74 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Geçen yılın aynı ayına göre göre azalış gösteren tek alt grup yüzde 12,85 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı. Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Geçen aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 0,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 1,5 ile tohum ve dikim materyali olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 9,41 ile veteriner harcamaları, yüzde 8,9 ile enerji ve yağlar olarak sıralandı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 27,70, aylık yüzde 3,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Tarım-GFE'de, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,36 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,85 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,06, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,65 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 78,75 ile malzemeler ve yüzde 74,00 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 12,85 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,50 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 9,41 ile veteriner harcamaları ve yüzde 8,90 ile enerji ve yağlar oldu. - ERZİNCAN