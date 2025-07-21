Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi %31,80 Arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 31,80 arttı, aylık yüzde 2,15 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,15 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,80 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,11 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,74 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,59 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,08 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 36,12 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 55,83 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,10 artış ile malzemeler oldu. - İSTANBUL