Tarımsal Desteklemeler Hesaplara Aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 484 milyon 15 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Desteklemeler arasında süt, sulama sistemleri, Uzman Eller Projesi, hayvan hastalıkları tazminatı, kırsal kalkınma yatırımları ve düve alım desteği bulunuyor.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 484 milyon 15 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 484 milyon 15 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.