Tarımsal Destekleme Ödemeleri Bugün Yapılıyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.