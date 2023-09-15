Tarımsal destekleme bütçesi 2024 yılında artacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 63,4 milyar lira olan tarımsal destekleme bütçesinin 2024 yılı için 91,55 milyar liraya çıkarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklama ile tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile tarımsal desteklerde artışa gidildiğini aktararak, son 21 yılda tarım politikalarının ana eksenini üretimin desteklenmesinin oluşturduğunu kaydetti. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasında, üreticiye verilen desteklerin çok önemli etkisi olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Geçen yıl başlattığımız, bitkisel üretimde önemli girdi maliyetlerinden olan gübre ve mazot desteklerinin öne çekilmesi ve ayni olarak ödenmesi çiftçimizde büyük karşılık bulmuştur. Bunu bu yıl da devam ettirerek üreticimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması yolunda politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma ve gıda arz güvenliği için alınacak tedbirlerin Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer aldığını hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar liradan 2024 yılı için 91,55 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar liraya, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar liraya, su ürünleri desteğini 250,7 milyon liraya, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon liraya, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar liraya yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar liraya çıkarıyoruz. Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak üzere, mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek." - ANKARA