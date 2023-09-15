Tarımsal Destekleme Bütçesi 2024 Yılı İçin Artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme bütçesinin 2024 yılı için 91,55 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla yapılan bu artışın önemine vurgu yaptı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar TL'den 2024 yılı için 91,55 milyar TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, yazılı açıklama ile tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile tarımsal desteklerde artışa gidildiğini bildirdi. Yumaklı, son 21 yılda tarım politikalarının ana eksenini üretimin desteklenmesinin oluşturduğunu belirtti. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasında, üreticiye verilen desteklerin çok önemli etkisi olduğuna dikkat çeken Yumaklı, "Geçen yıl başlattığımız, bitkisel üretimde önemli girdi maliyetlerinden olan gübre ve mazot desteklerinin öne çekilmesi ve ayni olarak ödenmesi çiftçimizde büyük karşılık bulmuştur. Bunu bu yıl da devam ettirerek üreticimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması yolunda politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kırsal kalkınma ve gıda arz güvenliği için alınacak tedbirlerin Orta Vadeli Program'da da yer aldığını anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar TL'den 2024 yılı için 91,55 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar TL'ye, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar TL'ye, su ürünleri desteğini 250,7 milyon TL'ye, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon TL'ye, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar TL'lik bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar TL tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak üzere, mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek."