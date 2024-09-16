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Tarımda Yeni Dönem Uygulaması Kırşehir'de Çiftçilere Anlatıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Tarımda Yeni Dönem' uygulamasıyla, çiftçiler artık tohumu tarlalarına atmadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacaklarını öğrenebilecekler. Kırşehir'de düzenlenen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç yeni destekleme modeli hakkında bilgi verdi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Tarımda Yeni Dönem' uygulaması Kırşehir'de çiftçiye anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çiftçilerin katıldığı programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yeni dönemde çiftçinin tohumu tarlasına atmadan önce hangi ürüne ne destek alacağını bileceği bir döneme girildiğini söyledi. İlmeç; "Tarım sektörüyle alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı birçok ilki gerçekleştirdi. Yeni dönemde tarımsal gelişme kadar hayvan beslenmesinde de önemli olan yem bilgileri üretimleride planlanıyor ve bu destekleme modelide hayata geçirilecek" dedi.

Tarımla alakalı çiftçinin hangi ürüne ne destek alacağını bileceğini aktaran İlmeç, "Çiftçinin tarımla alakalı ne destek alacağını bilmesi gerekiyor konusu her zaman konuşuldu. İlk defa 25 yıldır destekleme ödemesi yaptığımız çiftçilerimiz bu yıl tohumu tarlasına atmadan önce hangi ürüne ne destek alacağını yeni oluşturulan destekleme modeliyle bilecek" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçilik Ekonomi Güncel Tarım

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