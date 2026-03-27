Haberler

TARSİM yönetimi "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde, TARSİM yönetimi ve sektör paydaşları bir araya geldi. Bakan İbrahim Yumaklı, TARSİM'in iklim değişikliği karşısında önemli bir sistem olduğunu belirtti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde ve Albayrak Medya'nın öncülüğünde düzenlenen "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde yer aldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katımıyla İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, sektör paydaşları bir araya geldi.

Zirveye, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldız, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet de katıldı.

Bakan Yumaklı, zirvedeki konuşmasında TARSİM'e değinerek, havuzun dünyada örnek alınan bir noktaya ulaştığını ve iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak son derece önemli bir sistem olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

