TARSİM yönetimi "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde ve Albayrak Medya'nın öncülüğünde düzenlenen "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde yer aldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katımıyla İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, sektör paydaşları bir araya geldi.

Zirveye, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldız, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet de katıldı.

Bakan Yumaklı, zirvedeki konuşmasında TARSİM'e değinerek, havuzun dünyada örnek alınan bir noktaya ulaştığını ve iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak son derece önemli bir sistem olduğunu belirtti.