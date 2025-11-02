Tarımda Sulama Alanı 7 Milyon 334 Bin Hektara Ulaşacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, gelecek yıl 64 bin hektar alanın daha sulamaya açılmasıyla toplam sulanabilir bölgenin 7 milyon 334 bin hektara yükseltilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılması amacıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilecek.

Mevcut arazilerin amaç dışı kullanımının önlenmesi, verimliliği artıracak modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, nadas alanlarının üretime kazandırılması ve arazi toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması öncelikli konular arasında yer alıyor.

Toplulaştırması tamamlanan alanın bu yıl sonunda 9,6 milyon hektara, tescili tamamlanmış toplulaştırma alanının ise 7,8 milyon hektara ulaşması bekleniyor.

Gelecek yıl ise 450 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 352 bin hektara ilişkin tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Arazi kullanım planlarının hazırlanması kapsamında 2024'te 755 bin hektar alanda detaylı toprak etütleri ve haritalandırma çalışmaları tamamlandı. Etüt ve haritalandırması bitirilen kümülatif tarım arazisi alanının bu yıl 3,6 milyon hektara, 2026'da 5,4 milyon hektara çıkarılması hedefleniyor.

Tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik tedbirler

Sınırlı su kaynaklarının büyük kısmının tarımda kullanıldığı ve gıda ihtiyacının arttığı göz önüne alındığında, verimli sulama sistem ve tekniklerinin rolü daha da önem kazanıyor.

Bu kapsamda, sulamaya açılan alanların genişletilmesine yönelik çalışmalar yürütülürken eski kanal ve kanaletli sulama sistemleri yenilenerek, kapalı sistem borulu sulama sistemlerine dönüştürülüyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla toplam hacmi 183 bin 413 hektometreküp olan depolama tesislerinin sayısı 1802'ye ulaştı. Bu yıl 22 baraj ve 7 gölet inşaatının tamamlanmasıyla toplam su depolama kapasitesinin 183 bin 739 hektometreküp olacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl brüt 70 bin hektarın sulamaya açılmasıyla toplam sulama alanının 7 milyon 27 bin hektara ulaşacağı öngörülüyor. Gelecek yıl 64 bin hektarın sulamaya açılmasıyla toplam sulama alanının 7 milyon 334 bin hektara ulaşması bekleniyor.

Geçen yıl yenilemesi yapılan brüt sulama alanı 80 bin 313 hektara ulaşırken toplam 254 bin hektarlık sulama alanını kapsayan 80 sulama tesisinde yenileme çalışmaları, yaklaşık 950 bin hektar alanda ise yenileme projelerinin planlama ve proje aşamaları devam ediyor.

Yeni sistemlerle su tasarrufu sağlanacak

DSİ tarafından geliştirilen sulama sistemlerinin geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 32'si klasik sistemlerden, yüzde 32'si kanaletli sulama sistemlerinden, yüzde 36'sı ise borulu sistemlerden oluşuyor.

Yeni yapılacak projelerin borulu sistemle inşa edilmesi ve eski sulama sistemlerinin modernizasyonuyla gelecekte borulu sulama sistemlerinin oranının artırılarak tarımda önemli miktarlarda su tasarrufu sağlanması öngörülüyor.

Tarımda suyun kullanım miktarını esas alan yöntemlere göre fiyatlandırılması planlanıyor. Böylece etkin su kullanımının sağlanması ve aşırı su kullanımının önlenmesi amaçlanıyor.

İşletmedeki mevcut sulama şebekelerine sayaç takılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Geçen yıl sonu itibarıyla 377 sulama tesisine 56 bin 550 sayaç takılırken bu yıl 80 sulama tesisine daha 12 bin sayaç takılması planlanıyor.

Atık su arıtma tesisi çıkış sularının geri kazanım üniteleri yardımıyla tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik proje çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmaların, sulama suyundan elde edilecek tasarruf miktarını artırarak tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasına katkıda bulunması hedefleniyor.