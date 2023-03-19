Tarımda ihtiyaç duyulan öncelikli konulara ilişkin AR-GE projeleri desteklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılmasına yönelik, uygun görülen AR-GE projelerine destek sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılmasına yönelik, uygun görülen AR-GE projelerine destek sağlanacak.

Bakanlığın Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Destek Programına İlişkin Tebliği, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bunların çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılmasına yönelik, uygun görülen AR-GE projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Buna göre, AR-GE Destek Programı'nın yürütülmesine ilişkin her türlü kararı almakla yetkili en üst merci olan Değerlendirme Kurulu, bakan yardımcısının başkanlığında 20 üyeden oluşacak.

Kurul, önceki yıllarda imzalanmış olan AR-GE projeleri sözleşmelerinden doğan mali yükümlülükleri de dikkate alarak yürütücü kurum türlerine göre Bakanlık tarafından proje başına ödenebilecek desteğin üst limitlerini ve verilebilecek destek oranlarını belirleyecek.

Önceki yıllarda destekleme kararı alınan ve devam eden projelerle ilgili gerekli kararları alabilecek olan Kurul, projelerin durdurulması, desteğin iptali, bütçe artışı, proje ortağı kurum değişikliği, üniversiteler için yürütücü kurum değişikliği ve diğer hususlarda karar verebilecek.

Destek programına başvurabilecek kuruluşlar

Destek programına, üniversiteler, TÜBİTAK AR-GE birimleri, sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşlarıyla özel sektör kuruluşları başvurabilecek.

Kurulca belirlen öncelikli konular, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) internet sayfasından ilan edilecek ve çağrıya çıkılacak.

Proje başvurularında, yürütücü kurum türlerine göre belirlenen destek üst limitleri ve oranları aşılamayacak.

???????Tebliğde, desteklenecek harcama kalemlerine de yer verildi.

Öte yandan 3 Ağustos 2021'de yayımlanan "Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ" de yürürlükten kaldırıldı.