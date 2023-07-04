Düzce'de çiftçilere kolaylık sağlayacak dron teknolojisi İl Özel İdaresi tarafından kente kazandırıldı. Dron ile tarlalarda hem tohum ekimi hem de ilaçlama çalışması yapılabilecek.

Tarımda dron dönemi

DÜZCE Düzce'de çiftçilere kolaylık sağlayacak dron teknolojisi İl Özel İdaresi tarafından kente kazandırıldı. Dron ile tarlalarda hem tohum ekimi hem de ilaçlama çalışması yapılabilecek.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından tarımda kullanılmak üzere 3 dron alınarak, çiftçilerin hizmetine sunuldu. Hem zamandan hem ilaçlamadan hem de tohumdan tasarruf sağlayacak olan dronlar, traktörün ekine verdiği zararı da ortadan kaldıracak. Türkiye genelinde tarımda dron kullanımının yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, "İnşallah hem tohumlamada hem gübreleme de hem de ilaçlamada dron kullanacağız. Daha fazla verimle şehre katkı sağladığını düşünüyoruz. 3 dron aldık. Çilimli Kuşoğlu köyünde zirai dron ile Konuralp pirinci ekimi gerçekleştirdik. Çok verimli olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimizle istişare ettik. Ürün başına 5 kilogram tohumda kar ediyor. İşçilikte kar ediyor. Dron ile verimin çok daha iyi olacağı bilgisini farklı şehirlerden almıştık" dedi.

İlaçlama yapabilecek

Tarımda kullanılan dronların yaklaşık 45 kilograma kadar yük taşıyabildiğini ifade eden Koç, "Valimizin Cevdet Atay'ın öncülüğünde, Genel Sekreterimiz Hayri Şen'in de katkılarıyla güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hem tohumlamada hem gübrelemede hem de ilaçlamada kullanacağız" diye konuştu.