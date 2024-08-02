Üye Girişi
Haberler

Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB Erzincan Ekonomisine Büyük Katkı Sağlayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB'nin ihalesi yapılarak bin kişiye iş istihdamı sağlanacak ve 7 bin 650 ton et üretimi ile Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlanacak.

İhaleye çıkacak olan Tarıma Dayalı İhtisas BESİ Osb, bin kişiye iş istihdamı sağlarken 7 bin 650 ton et üretimi ile Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan merkez Yalnızbağ Mimarsinan Mahallesi Çerhanek Mevkiinde bulunan arazide kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB alanını ziyaret ederek Bölge Müdürü Mustafa Erdem'den bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Aydoğdu, "92 parselden oluşan ve 17 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB'nin ihalesi 19 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Bu projemiz tamamlandığında 370 kişiye doğrudan, yaklaşık olarak bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlayacak. Bu projeyle yıllık 7 bin 650 ton et üretimi ile Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacağız. Erzincan'ımız için hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Erzincan OSB Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi

 9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title