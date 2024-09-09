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Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekliyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında Siirt'te 56 adet tarımsal proje için 97 milyon lira tutarında kırsal kalkınma yatırımı için sözleşme imzaladı. Siirt'in tarımsal üretimine katkı sağlayacak Fıstık İşleme Tesisi modernizasyon projesine yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Siirt tarımsal proje sözleşmeleri imzalanarak, destekler sağlamaya devam ediyor. 2024 yılında 56 adet tarımsal proje için 97 milyon lira tutarında kırsal kalkınma yatırımı için sözleşme imzalandı.

Ekonomik yatırımlar kategorisinde Siirt'in tarımsal üretimine katkı sağlayacak 9 milyon 285 bin lira tutarında Fıstık İşleme Tesisi modernizasyon projesine yüzde 50 hibe desteği verilecek. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve yatırımcı arasında imzalanan sözleşme ile 2024 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımları programı kapsamında Siirt'te 97 milyon 655 bin lira tutarında 56 adet tarımsal proje desteklenecek.

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan; "2024 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında ilimizde gezginci arıcılık yapanlara 87 milyon lira tutarında 52 adet tarımsal projeye, bireysel sulama desteklemeleri kapsamında 1 milyon 370 bin lira tutarında 3 adet tarımsal projeye, en son sözleşme imzaladığımız 9 milyon 285 bin lira tutarında ekonomik yatırım projesi ile 97 milyon 655 bin lira tutarında 56 adet tarımsal proje yüzde 50 hibe ile desteklenecektir. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerle ilimizin tarımsal ve ekonomik altyapısını güçlendiriyoruz. Arıcılıktan sulamaya, ekonomik yatırımlardan modern teknolojilere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen projeler, kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğini artırmada önemli rol oynayacaktır. 2023 ve 2024 yıllarında Siirt'te 135 milyon 770 bin lira tutarında 443 tarımsal proje yüzde 50 hibe ile desteklenmiş olacaktır' dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

siirt

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