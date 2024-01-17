Tarım ve Orman Bakanlığı, sıfır atık projesiyle ilgili çalışmalar başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Metin Türker, özellikle sıfır atık projesiyle ilgili ciddi çalışma başlatıldığını belirterek, tarımda sıfır atığın önemli olduğunu bildirdi.

TAGEM ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliğiyle beşincisi düzenlenen "Biyoenerji Çalışmaları Sempozyumu" Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde başladı.

Sempozyumda, 4 ülkeden aralarında enstitü müdürleri, sektör paydaşları ve bilim insanlarının bulunduğu 150'nin üzerinde katılımcı yer aldı. Programda, 60 bildiri, 43 sunum ve 16 poster sunulacak.

TAGEM Genel Müdürü Türker, açılışta yaptığı konuşmada, katı yakıtları azaltarak bunun yerine yeni nesil enerjilerin nasıl kullanacaklarını konuştuklarını söyledi.

Dünyanın en önemli üç gündeminin gıda, su ve enerji olduğuna dikkati çeken Türker, "Tüm ülkeler bu üç konu üzerinde kendilerini geleceğe doğru hazırlıyor. Bu konularla ilgili ciddi çalışmalar, yarışlar ve ihtiyaçlar var. Çünkü sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde en önemli unsurlardan bir tanesi de yenilebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması." diye konuştu.

Kömür, benzin, doğal gaz gibi yakıtların yenilenemez enerjiler olmasına rağmen dünyada sanayileşmeyle kullanımının üst seviyede olduğunu aktaran Türker, çözüm için dönüşümle ilgili arayışta olunduğunu bildirdi.

Küresel iklim değişikliğinin yaşam alanlarıyla ilgili birçok soruna neden olduğunu dile getiren Türker, yeni nesil enerjilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

"Ülke olarak sıfır atık projesinin ikici etabını harekete geçireceğiz"

Türker, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerjisinin önemini vurgulayarak "Biyoenerjiyle ilgili çalışma yapacaksanız tarımın içinde bulunmak zorundasınız. Proje kapsamında biyodizel, biyogaz, biyoenerjiyle ilgili çalışmalar yapılacak. Dünyada, özellikle Türkiye'de sıfır atık projesiyle ilgili ciddi çalışma başlatıldı. Tarımda da sıfır atık dediğimiz tarlalarda toprak için kullanacağımız anız, hayvansal atık dışında pek çok atık ve artık var. Bunların enerjiye dönüştürülmesi yeni bir fırsat alanı." diye konuştu.

Bakanlık olarak AR-GE destek programı kapsamında önemli projeleri desteklediklerini belirten Türker, projeden elde ettikleri çıktıları yaygınlaştırarak, bunların hem idari hem yasal yeni politikaların sağlanmasını katkı sunduklarını ifade etti.

Türker, yeni nesil enerji kaynaklarının önemine işaret ederek "Hükümet olarak sıfır atık projesinin ikici etabını harekete geçireceğiz, bunun hazırlığını yapıyoruz. Özellikle gıdada sıfır atıkta yeşil aksamın kompos olarak değerlendirilmesi ve geri kalan unsurların enerji veya hayvan yemi olarak kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak." dedi.

Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Suat Yılmaz da şu ana kadar 9 eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini dile getirerek, enerji yolcuğuyla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

UNIDO Türkiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz, projenin Türkiye açısından önemine değinerek, UNIDO olarak Türkiye'de yapılmayan alanlarda projeye yapmaya dikkat ettiklerini söyledi.

Oturumlarla devam eden sempozyum iki gün sürecek.