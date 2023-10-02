Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Pancarı Taban Fiyatını Henüz Açıklamadı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl için henüz şeker pancarı taban fiyatını açıklamadı. Üreticiler, mazot fiyatlarının artması ve diğer girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle en az 2 bin 500 lira ton fiyatı beklediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl için henüz şeker pancarı taban fiyatını açıklamadı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in dinlediği Yozgatlı üreticiler, "En az 2 bin 500 lira (ton fiyatı). Bu sene 14 bin liraya aldık tohumu onda önceki sene 4 bin 500 liraydı. Mazot 2 katına çıktı. Şu an litresi 41,5 lira. Ona göre de pancara fiyat verilmesi lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıla ilişkin şeker pancarı alımında kullanılacak taban fiyatını henüz açıklamadı. Bakanlık geçen yıl şeker pancarının taban fiyatını bin 400 TL olarak açıklamıştı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yozgat'ta şeker pancarı üreticilerinin sorunlarını dinledi. Üreticileri ziyaret eden Gürer, şeker pancarında taban fiyatının henüz açıklanmamasına dikkat çekerek; "Şeker pancarında 2023 yılı kampanya dönemi başladı. Bazı fabrikalar alıma geçti ama şu ana kadar taban fiyat açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl bin 400 lira taban fiyat verilmişti bu yıl ise bin 800 lira avans fiyatının dışında hali hazırda taban fiyatı yok. Şeker pancarı stratejik bir ürün; şeker, alkol, küspe elde ediliyor. Üreticiler için önemli bir geçim kaynağı" diye konuştu.

Bir üretici, Gürer'in "Ne kadar taban fiyatı bekliyorsunuz" sorusuna; "En az 2 bin 500 lira (ton fiyatı). Bu sene 14 bin liraya aldık tohumu onda önceki sene 4 bin 500 liraydı. Mazot 2 katına çıktı. Şu an litresi 41,5 lira. Ona göre de pancara fiyat verilmesi lazım" yanıtını verdi.

"Taban fiyatının açıklanmaması sizi sıkıntıya sokuyor mu" sorusu üzerine üretici, "Bilmediğimiz bir işi yapıyoruz, şu an bilmediğimiz bir fiyata teslim ediyoruz" dedi.

"2 YILDIR EKMİYORUM... ELEKTRİK FATURASI GEÇEN YIL AYDA 15 BİN GELİYORDU BU SENE ARKADAŞIMA DEVRETTİM FATURAYI O KULLANIYOR TRAFOYU 45 BİN LİRA FATURA ÖDÜYOR"

Pancar üretimini bıraktığını anlatan başka bir çiftçi ise "Ben 2 yıldır ekmiyorum. Daha önce 180-200 dekar her yıl pancar ekimi yapıyordum 2 yıldır yapamıyorum. Girdiler çok yükseldi, elektrik faturası geçen yıl ayda 15 bin geliyordu bu sene arkadaşıma devrettim faturayı o kullanıyor trafoyu 45 bin lira fatura ödüyor. Bunların altından kalkılmaz" dedi.

"İLK BAŞTA ZİRAAT BANKASI, KOOPERATİF, KORUCU, İLAÇ, GÜBRECİ İKİ GÜN İÇİNDE GÖTÜRÜP DAĞITIYORUZ"

Gürer'in "Çiftçimiz diyor ki; 'eskiden pancarımızı sattığımızda çoluğumuza çocuğumuza yıllık nevalenin ötesinde kılık kıyafet almaya giderdik, şimdi ilk işimiz bankaya gitmek' diyor" sözleri üzerine çiftçi; "İlk başta Ziraat Bankası, kooperatif, korucu, ilaç, gübreci iki gün içinde götürüp dağıtıyoruz" diye dert yandı.