Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Hastalığına Karşı Aşılama Kampanyası Başlattı

Ankara'da besi hayvanları, şap hastalığına karşı aşılandı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan şap hastalığına yönelik sonbahar dönemi aşılama kampanyası kapsamında Ankara'da besi hayvanlarına aşılama yapıldı. Aşılama sırasında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Bu sene 29 milyondan fazla şap aşısı üretildi. Şu an elimizde de 15 milyondan fazla aşı var. Aşıyla ilgili bir sorunumuz yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ve İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, besi hayvanlarında görülen şap hastalığı nedeniyle, başlatılan aşılama kampanyasına katıldı. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir besi çiftliğini ziyaret eden Gümen ve Korkmaz, aşılama faaliyetlerini inceledi. Bakan Yardımcısı Gümen, şap hastalığının ekonomiye verdiği kayıpları azaltmak için bu sene daha etkili aşılama ve yol kontrolleriyle hayvan hareketlerini takip edeceklerini söyledi. Viral bir hastalık olduğu için şap hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına değinen Gümen, "Destekleyici tedavilerle hayvanlar sağlıklı bir şekilde götürülmeye çalışılıyor; ama ağızda, memede ve tırnakta oluşan yaralanmalardan dolayı hayvanlar verimsiz hale geliyor. Memede oluşan iltihaplanmalardan dolayı hayvanlar verimsiz hale geldiği için de kesime gidiyor. Buzağılarda kayıpla, ölümle seyrettiği için hem küçük hayvanlarda kayıp hem büyük hayvanlarda yaşadığımız verimsizlik sebebiyle kesimden dolayı ekonomik kayıplarımız artıyor. Bugün burada sadece başlangıç olduğu için şaptan daha fazla konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadele ve eylem planımızı açıklayacağız. Türkiye'de artık ari işletme sayısının artırılarak daha çok sağlıklı hayvana ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'15 MİLYONDAN FAZLA AŞI VAR'

Aşılama dönemi hakkında da konuşan Gümen, "Aşı ulaşmayan ilimiz şu anda yok. Etkili bir aşı kampanyası yönetmek istiyoruz. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Haftaya Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan'a gidip o bölgede de kampanyamızın daha etkili yapılması ve önümüzdeki süreçte şap hastalığıyla ilgili kayıp yaşamadan süreci yönetmeyi hedefliyoruz. Bu sene 29 milyondan fazla şap aşısı üretildi. Şu an elimizde de 15 milyondan fazla aşı var. Aşının soğuk zincirde gönderilmesi gerektiği için il müdürlerimiz kullandıkça aşıyı talep ediyor. Şap Enstitümüz de ürettiği aşıyı ihtiyaçları doğrultusunda gönderiyor. Şu an aşıyla ilgili bir sorunumuz yok. Bu süreçte de sorun beklemiyoruz. Üretimimizi ona göre planladık. Aşıyı da sahaya istek olduğu müddetçe göndermeye devam edeceğiz" dedi.