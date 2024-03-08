Tarım ve Orman Bakanlığı Ramazan Öncesi İşletmelerde Denetimleri Artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan öncesi iş yerleri, fırın, zincir marketler başta olmak üzere tüm işletmelerde denetimlerini artırdı.

Bu çerçevede bugün Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Fırın, cafe, restaurant ve marketler; iş yeri, ürün ve çalışan hijyeni, fiyat, son kullanma tarihi, kızartma yağı başta olmak üzere çok sayıda başlıkta denetlendi. Denetlenen işletmelerde eksikleri tespit eden ekipler gerekli müeyyideleri uygularken, söz konusu işletmelere eksiklerin giderilmesi için süre verildi.

Özellikle taklit ve tağşişe açık tereyağı, bal, et ürünleri, zeytinyağı gibi ürünlerden numune alınarak, analize gönderildi.

-"Denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor"

Gazetecilere açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenli gıda arzının sağlanması açısından, ramazanda güvenilir gıdaların tüketime sunulmasının özel bir önem kazandığını söyledi.

Karaca, ramazan öncesinde üretilen un ve unlu mamuller, et ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamuller üreten işletmelerin resmi kontrollerinde, üretimde kullanılan ham maddelerden başlayarak, üretimin tüm aşamalarının kontrole tabi tutulmasına, depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerin etiketlerinin kontrollerine özel önem verdiklerini anlattı.

Ramazan öncesi denetimleri yoğunlaştırdıklarına dikkati çeken Karaca, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor. Sürekli gıda denetimlerimizi yapıyoruz ancak ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yılbaşı öncesi gibi dönemlerde belli alanlarda biraz daha sıkılaştırıyoruz. Bugün de girdiğimiz bir işletmede hijyen yönünden ciddi noksanlıklar var, idari para cezası uygulanacak. Fırın ile ilgili de hijyen sorunu var, orası ile ilgili de gerekli işlemler yapılacak.

Bu sene yapılan denetimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Et, bal, zeytinyağı gibi ürünler biraz daha taklit ve tağşişe konu olabilen, taklit ve tağşişle daha çok karşılaştığımız ürünler. Zeytinyağı ile ilgili problemlerimiz oldu bu sene. En iyi denetçi tüketicinin kendisi. İşletmelerde, alışveriş yaptıkları yerlerde bir eksiklik gördüklerinde mutlaka bir noksanlık varsa bize iletsinler. Gıda okuryazarlığı çok önemli, aldıkları ürünlerin üstlerine mutlaka baksınlar. Piyasa fiyatının çok altında buldukları üründen şüphelensinler. Bu tür ürünleri de bize ihbar etsinler. İstanbul'da 39 ilçede 730 denetçimizle denetimlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 132 bin işletmemiz var, bu sene ilk 2 ayda 50 bin civarında denetim yaptık."

42 milyon 201 bin 969 Türk lirası idari para cezası uygulandı

Verilen bilgiye göre, İstanbul ilinde toplam 131 bin 667 gıda işletmesi bulunuyor. 2023 yılında gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 228 bin 595 resmi kontrol gerçekleştirildi.

Yapılan resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen 6 bin 716 işletmeye yasal işlem uygulandı, 62 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan resmi kontrollerde et ve et ürünleri, süt ürünleri, zeytinyağı vb. taklit ve tağşişe açık ürünler başta olmak üzere toplam 9040 numune alınmış ve olumsuzluk tespit edilen 822 adedi hakkında yasal işlem uygulandı.

İl ve ilçe müdürlükleri gıda kontrol ekiplerince 1 Ocak 2024'ten günümüze kadar 4 bin 938 adet ekmek, pide, unlu mamul, şerbetli tatlı üreten ve satan iş yeri, 747 şekerleme, çikolata, helva üretim ve satış yapan iş yeri, 11 bin 992 manav, pazar, şarküteri, market, kuruyemişçi, toptancı hali, 612 hazır yemek üretimi yapan iş yeri, 20 bin 420 lokanta, restoran gibi toplu tüketim yeri, 1205 kasap başta olmak üzere toplam 46 bin 810 iş yeri resmi kontrole tabi tutuldu.

2024 yılı içerisinde gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerçekleşen resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen 1013 işletmeye toplam 42 milyon 201 bin 969 Türk lirası idari para cezası uygulanırken, 7 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Toplam 1660 numune alındı ve uygunsuzluk tespit edilen 59 numune hakkında işlem başlatıldı.