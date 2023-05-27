Tarım ve Orman Bakanlığı özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı iddialarını yalanladı

Tarım ve Orman Bakanlığı özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceği iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, mevzuatlarına göre kırmızı et piyasasının düzenlenmesi ve fiyatlarda denge sağlanması görevinin sadece Et ve Süt Kurumuna verildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceği iddialarını yalanlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlığımızca özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceğine dair çalışma yapıldığı şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımıza göre kırmızı et piyasasının düzenlenmesi ve fiyatlarda denge sağlanması görevi sadece Et ve Süt Kurumuna verilmiştir. Üretici maliyetleri ve tüketici memnuniyeti temelinde gerek görülen hallerde regülasyon faaliyeti Et ve Süt Kurumu tarafından sürdürülecek olup, özel sektöre kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı için izin verilmesi söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA