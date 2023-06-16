Bakan Yumaklı: Genç Girişimcilerimizin Yanındayız

BAKAN YUMAKLI: GENÇ GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Uzman Eller Projesi' hakkında Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden;

BAKAN YUMAKLI: GENÇ GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Uzman Eller Projesi' hakkında Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden; tarım, orman, gıda ve su ürünleri alanlarında lise ve üniversite mezunu gençlerimize toplam 300 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun. Genç girişimcilerimizin yanındayız. Bu yüzyılı, üretimin ve üreticimizin yüzyılı yapacağız" dedi.