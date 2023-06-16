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Bakan Yumaklı: Genç Girişimcilerimizin Yanındayız

Bakan Yumaklı: Genç Girişimcilerimizin Yanındayız

Ekonomi Haberleri

BAKAN YUMAKLI: GENÇ GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Uzman Eller Projesi' hakkında Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden;

BAKAN YUMAKLI: GENÇ GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Uzman Eller Projesi' hakkında Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden; tarım, orman, gıda ve su ürünleri alanlarında lise ve üniversite mezunu gençlerimize toplam 300 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun. Genç girişimcilerimizin yanındayız. Bu yüzyılı, üretimin ve üreticimizin yüzyılı yapacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Twitter Ekonomi Haberler

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