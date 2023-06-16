Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Uzman Eller Projeleri' kapsamında 300 milyon TL hibe sağlayacak

TARIM ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma alanındaki 'Uzman Eller Projeleri' kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 1200 adet projeye toplamda 300 milyon TL hibe sağlayacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma alanındaki 'Uzman Eller Projeleri' kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 1200 adet projeye toplamda 300 milyon TL hibe sağlayacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde, 81 ilde yürütülen 'Uzman Eller Projeleri' kapsamında başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 Bin TL'ye kadar hibe desteği verecek. Bakanlık tarafından yapılacak hibe toplamda 300 milyon TL'yi bulacak.

Proje kapsamında en çok destek sağlanan konular ise sırasıyla; Süt sığırı yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, besi sığırı yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ve keçi yetiştiriciliği oldu.