Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Hırvatistan'daki Yangın Söndürme Uçağı Açıklaması

Güncelleme:
Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağının telsiz irtibatı kesildi. Bakanlık, pilotun ve uçağın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatının kesildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu olaya ilişkin açıklama yapıldı.

OGM'ye ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağının, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de planlanmış bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24'te Çanakkale'den hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rijeka Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saati ile (TSİ) 17.38'de Zagreb Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rijeka Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rijeka Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

