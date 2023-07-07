Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere 78 milyon 825 bin liralık destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği olarak yapılan ödemelerin hayırlı ve bereketli olması temenni ediliyor.