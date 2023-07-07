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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere 78 milyon 825 bin liralık destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere 78 milyon 825 bin liralık destek ödemesi

Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği olarak yapılan ödemelerin hayırlı ve bereketli olması temenni ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 78 milyon 825 bin lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi

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