"Halk Elinde Islah Projeleri"ne toplam 2,7 milyar lira destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Halk Elinde Islah Projeleri"ne toplam 2,7 milyar liralık destek sağlanarak, üretimde verimliliğin artırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu projelere ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Anadolu'nun yerli ırklarını korumanın, tarımsal geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna işaret edilerek, projelere toplam 2,7 milyar liralık katkı sağlandığı ifade edildi. Böylece üretimin verimliliğinin artırıldığı vurgulanan paylaşımda, yerli genetik kaynakların güvence altına alındığının altı çizildi.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre küçükbaş hayvan ıslahı destekleri, 50 ilde 205 alt projede 1,29 milyon küçükbaş için uygulanıyor.

Her yıl işletmelere 38 bin 400 koç ve 11 bin 700 teke sağlanıyor. Bu kapsamda 2005'ten bu yana 2 milyar lirayı aşkın destek verilirken 33 küçükbaş yerli ırk koruma altına alındı.

Anadolu mandası ıslahında da verimlilik artışı yaşandı. 18 ilde 2 bin 800 işletmede 40 bin 538 mandaya yönelik uygulanan projeyle 2011'den bu yana 619 milyon liralık destek sunuldu.

Böylece manda varlığı 14 yılda yüzde 90,5 artarken ilk kez 19 bin doz dondurulmuş manda sperması üretimi gerçekleştirildi.

Yerli sığır ırkları da koruma altına alındı. 2023'ten itibaren 3 ilde, 399 işletmede, 4 bin 673 baş yerli sığır için uygulanan projede, bugüne kadar 43,1 milyon lira destek sağlandı. Yerli Kara ve Güney Anadolu Kırmızısı ırklarında ise ıslah çalışmaları devam ediyor.